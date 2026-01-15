Quaranta voli settimanali e tariffe a partire da 29,90 euro | le rotte di Ryanair dal Sanzio per l' estate 2026

Ryanair annuncia le rotte estive 2026 dall'aeroporto di Ancona, con oltre 40 voli settimanali e tariffe a partire da 29,90 euro. Le destinazioni includono Bruxelles Charleroi, Catania, Cracovia, Dusseldorf-Weeze e Londra Stansted. Questa offerta permette di viaggiare facilmente e a prezzi contenuti, facilitando le connessioni tra l’Italia e le principali città europee per la prossima stagione.

FALCONARA MARITTIMA – Bruxelles, Charleroi, Catania, Cracovia, Dusseldorf-Weeze e Londra Stansted: sono le mete dell'estate 2026 di Ryanair da Ancona per un totale di oltre 40 voli settimanali. La compagnia aerea a basso costo opera con rotte da e per il "Sanzio" da 27 anni, con oltre 4,5 milioni.

