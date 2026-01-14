Offerta Ryanair per l’estate 2026 ad Ancona | biglietti da 29,99 euro Come averli

Ryanair lancia un’offerta per l’estate 2026 all’aeroporto di Ancona, con biglietti a partire da 29,99 euro. Questa promozione permette di pianificare viaggi economici verso diverse destinazioni europee, rafforzando il ruolo strategico dello scalo marchigiano. Ecco come ottenere i biglietti e sfruttare al meglio questa opportunità per le proprie vacanze estive.

Ancona, 14 gennaio 2026 – L’estate 2026 prende quota all’ aeroporto di Ancona con un annuncio che rafforza il ruolo dello scalo marchigiano nella mappa dei collegamenti europei. Ryanair ha infatti presentato il nuovo operativo estivo, confermando e rilanciando la propria presenza nelle Marche con cinque rotte internazionali e nazionali e oltre 40 voli settimanali complessivi. Come usufruire dell’offerta speciale: voli a 29,99 euro. Per celebrare il lancio dell’operativo estivo 2026, Ryanair ha inoltre annunciato una promozione speciale: tariffe a partire da 29,99 euro per viaggiare durante l’estate 2026, disponibili esclusivamente sull’ App Ryanair. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

