VIDEO | Cade nella scogliera della timpa di Acireale | 58enne soccorsa dai vigili del fuoco

Cataniatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti poco dopo le 11 di oggi per soccorrere una signora di 58 anni che, per cause da accertare, si è infortunata ad una caviglia cadendo mentre si trovava sulla scogliera della timpa di Acireale. Sul posto è intervenuta la squadra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

