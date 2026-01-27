Esce di casa e scompare si cerca la 28enne Chiara Dalto a Treviso | si era allontanata già 3 volte

La scomparsa di Chiara Dalto, 28 anni, avvenuta a Nervesa della Battaglia (Treviso), ha suscitato attenzione. La ragazza si era allontanata da casa nel pomeriggio del 25 gennaio e non è ancora stata ritrovata. Le ricerche sono in corso, considerando che si tratta di una persona che si allontana già da diverse occasioni.

Si cerca la 28enne Chiara Dalto, allontanatasi da casa a Nervesa della Battaglia (Treviso) nel pomeriggio del 25 gennaio. I familiari hanno sporto regolare denuncia di scomparsa. La giovane aveva già tentato di allontanarsi da casa: l'ultima volta risale al 2025, mentre gli altri due allontanamenti risalirebbero a tre anni fa.

