Esce di casa sulla sua bici rosa e scompare nel nulla | si cerca la 22enne Annabella Martinelli

10 gen 2026

Annabella Martinelli, 22 anni di Teolo (Padova), è scomparsa dopo essere uscita di casa il 6 gennaio per un giro in bicicletta. La studentessa di Giurisprudenza non ha ancora fatto ritorno e si stanno svolgendo le ricerche. Chiunque abbia informazioni può contattare le autorità competenti.

