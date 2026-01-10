Esce di casa sulla sua bici rosa e scompare nel nulla | si cerca la 22enne Annabella Martinelli

Annabella Martinelli, 22 anni di Teolo (Padova), è scomparsa dopo essere uscita di casa il 6 gennaio per un giro in bicicletta. La studentessa di Giurisprudenza non ha ancora fatto ritorno e si stanno svolgendo le ricerche. Chiunque abbia informazioni può contattare le autorità competenti.

È scomparsa Annabella Martinelli, 22 anni, residente a Teolo (Padova). La studentessa di Giurisprudenza è uscita di casa il 6 gennaio per un giro sulla sua bicicletta rosa.

