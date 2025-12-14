Pier Lorenzo Rossi a Salotto blu | Obiettivo deve essere ricollegare le aree interne a quelle dello sviluppo

Pier Lorenzo Rossi, direttore generale di Confcooperative Emilia Romagna, interviene a Salotto Blu sottolineando l'importanza di collegare le aree interne alle zone di sviluppo. Originario di San Zeno di Galeata, Rossi evidenzia la necessità di strategie che favoriscano una crescita equilibrata e sostenibile, puntando a integrare le comunità rurali con i centri più dinamici del territorio regionale.

Pier Lorenzo Rossi, originario di San Zeno di Galeata, ove tutt'ora abita, ha da una quindicina di anni ufficio a Bologna in qualità di direttore generale di Confcooperative Emilia Romagna. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva Salotto blu che andra' in onda stasera. Forlitoday.it

