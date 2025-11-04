M5S Campania | Una proposta di legge per la rinascita delle aree interne
Presentata a Napoli l’iniziativa legislativa dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. È stata presentata questa mattina, presso il Soul Art Hotel di Napoli, la proposta di legge del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle per la valorizzazione della Campania interna, a firma dei consiglieri regionali Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello. All’iniziativa hanno preso parte il candidato presidente alla Regione Campania Roberto Fico e il vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa. “ Questa proposta è il frutto di cinque anni di ascolto attivo sui territori. Abbiamo raccolto idee, bisogni e proposte da sindaci, imprese, amministratori e cittadini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
LA NOSTRA PROPOSTA DI LEGGE PER LA RIGENERAZIONE DELLE AREE INTERNE Lunedì 3 novembre, alle ore 12, presso Soul Art Hotel, in piazza Carità 32, a Napoli, presenteremo la nostra proposta di legge per la rigenerazione della ‘Campania Inter - facebook.com Vai su Facebook
Il M5S lancia una proposta di legge per la rinascita delle aree interne in Campania - È stata presentata ieri mattina, 3 novembre, presso il Soul Art Hotel di Napoli, la proposta di legge del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle per la valorizzazione della Campania interna, a firma ... Lo riporta ilvescovado.it
M5S, Cammarano: “Una proposta di legge per la rigenerazione delle aree interne. Lunedì la presentazione con Roberto Fico” - Lunedì 3 novembre, alle ore 12, presso Soul Art Hotel, in piazza Carità 32, a Napoli, sarà presentata la proposta di legge per la rigenerazione della ‘Campania Interna’, a prima firma Michele Cammaran ... Lo riporta ntr24.tv
Il M5S si gioca la partita delle partite in Campania, ma la lista dei candidati non piace a tutti - Il M5S si gioca una partita importante in Campania, da sempre una delle regioni dove hanno preso il maggior numero di voti. Riporta internapoli.it