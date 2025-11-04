M5S Campania | Una proposta di legge per la rinascita delle aree interne

Presentata a Napoli l’iniziativa legislativa dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. È stata presentata questa mattina, presso il Soul Art Hotel di Napoli, la proposta di legge del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle per la valorizzazione della Campania interna, a firma dei consiglieri regionali Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello. All’iniziativa hanno preso parte il candidato presidente alla Regione Campania Roberto Fico e il vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa. “ Questa proposta è il frutto di cinque anni di ascolto attivo sui territori. Abbiamo raccolto idee, bisogni e proposte da sindaci, imprese, amministratori e cittadini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it