Eolico Gaep | La transizione energetica non può passare sopra crinali sentieri e pascoli
La transizione energetica richiede un equilibrio tra sviluppo sostenibile e tutela del paesaggio. Il Gaep sottolinea l’importanza di rispettare i crinali, i sentieri e i pascoli durante l’implementazione di progetti eolici, evidenziando la necessità di un approccio responsabile e condiviso. Un dialogo aperto è fondamentale per coniugare energie rinnovabili e conservazione del territorio.
Neanche il tempo di rinnovare le cariche che per il Gaep si presenta la necessità di dire la propria su un tema delicato. Il parco eolico che un privato intende costruire sul monte Crociglia diventerebbe “vicino di casa” dell’associazione, che gestisce da quelle parti, da sempre, il rifugio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
