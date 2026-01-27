Eolico Gaep | La transizione energetica non può passare sopra crinali sentieri e pascoli

La transizione energetica richiede un equilibrio tra sviluppo sostenibile e tutela del paesaggio. Il Gaep sottolinea l’importanza di rispettare i crinali, i sentieri e i pascoli durante l’implementazione di progetti eolici, evidenziando la necessità di un approccio responsabile e condiviso. Un dialogo aperto è fondamentale per coniugare energie rinnovabili e conservazione del territorio.

