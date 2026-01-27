Entra osserva comprendi alla scuola di Erve

La scuola primaria di Erve ha aperto le sue porte al pubblico durante il weekend, offrendo l’opportunità di scoprire la mostra “Entra, osserva, comprendi”. Un’occasione per conoscere meglio le attività educative e coinvolgenti proposte dall’istituto, in un contesto di apertura e dialogo con la comunità locale.

La scuola primaria di Erve ha aperto nel weekend le sue porte al pubblico in occasione della mostra “Entra, osserva, comprendi”. Nonostante una leggera nevicata, l’affluenza è stata significativa: i visitatori non sono arrivati solo da Erve, ma anche dai paesi vicini e da altre realtà del territorio, a conferma dell’interesse suscitato da un appuntamento ormai riconosciuto e atteso. Il percorso espositivo ha accompagnato i visitatori tra materiali, installazioni e pannelli fotografici, pensati per raccontare in modo semplice e accessibile il lavoro quotidiano dei bambini e delle insegnanti. Il progetto è portato avanti da un team docente interamente formato al metodo Montessori: Azzurra Salotto, formatrice della Rete Montessori (Re.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Il Comune di Erve ha deciso di premiare gli studenti meritevoli con un dono allo studio e alla costituzione.

