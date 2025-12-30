Premi allo studio e costituzione in dono ai giovani di Erve

Il Comune di Erve ha deciso di premiare gli studenti meritevoli con un dono allo studio e alla costituzione. Nei giorni scorsi, il consiglio comunale ha letto l'articolo 49 della Costituzione, proseguendo la tradizione avviata nel 2019 con la lettura dell'articolo 1. Questa iniziativa mira a valorizzare l’impegno scolastico dei giovani e a rafforzare il senso di cittadinanza nel territorio dell’alta Valle San Martino.

Erve premia gli alunni meritevoli. Nei giorni scorsi il consiglio comunale del piccolo comune dell'alta Valle San Martino, dopo la lettura da parte del sindaco dell'articolo 49 della Costituzione - consuetudine iniziata nel 2019 con la lettura dell'articolo 1 - ha sospeso i lavori per passare.

