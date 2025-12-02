In arrivo 100 mila euro per le strade di Erve

La Giunta regionale ha stanziato circa 4 milioni di euro per finanziare 29 interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sulle strade comunali e provinciali del territorio. La delibera, approvata su proposta dell’assessore alle opere pubbliche Claudia Terzi, dà attuazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it