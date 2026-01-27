Emilia Mondinelli, sciatrice italiana, ha deciso di accettare la mancata convocazione per le Olimpiadi di Milano Cortina, sottolineando di aver comunque dato il massimo. La sua scelta riflette la volontà di mantenere un atteggiamento positivo di fronte alle polemiche e alle difficoltà incontrate nel mondo dello sci alpino nazionale.

La mancata convocazione di Emilia Mondinelli per le Olimpiadi di Milano Cortina continua a far discutere e ad alimentare polemiche all’interno del movimento dello sci alpino italiano. Una decisione che non è passata inosservata e che ha sollevato più di un interrogativo tra addetti ai lavori, tifosi e osservatori del settore. A far rumore non è solo l’esclusione in sé, ma soprattutto il confronto con le scelte operate dalla Federazione, che ha deciso di puntare sulle giovanissime Anna Trocker e Giada D’Antonio, atlete di grande prospettiva ma che, al momento, non hanno ancora dimostrato sul campo ciò che Mondinelli è riuscita a mettere in mostra nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Emilia Mondinelli accetta la mancata convocazione per le Olimpiadi: “Fiera di averci provato”

Approfondimenti su Emilia Mondinelli

Di recente, Giulia Valleriani ha espresso sui social il suo disappunto per non essere stata convocata alle Olimpiadi.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha commentato la sconfitta contro l’Udinese, sottolineando l’impegno della squadra nel tentativo di ottenere il risultato nonostante le difficoltà.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Supportiamo la nostra Emilia Mondinelli! Votiamo per lei su questo canale whatsapp: https://whatsapp.com/channel/0029VapsXK7EVccEU8YMZA2C - facebook.com facebook

#SciAlpino VIDEO – Spindleruv Mlyn sorride a Emilia Mondinelli: seconda manche da rimonta dlvr.it/TQYP4K x.com