Di Lorenzo | Di positivo c’è di averci provato fino alla fine in una giornata in cui non eravamo brillantissimi

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha commentato la sconfitta contro l’Udinese, sottolineando l’impegno della squadra nel tentativo di ottenere il risultato nonostante le difficoltà. Le sue dichiarazioni riflettono la determinazione del gruppo e l’importanza di aver combattuto fino all’ultimo, anche in una giornata non brillante per i partenopei.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta contro l’Udinese Le parole di Di Lorenzo. Partita complicata «Sapevamo he era insidiosa, loro sono una squadra molto fisica, tosta. Eravamo pronti ad affrontarli nei duelli, ma non siamo riusciti a vincere tanti. Loro stanno bene e dispiace per la sconfitta perché volevamo fare un altro tipo di partita» Si riparte dal carattere che avete messo? « Sicuramente queste sono partite inc ui basta un episodio che indirizza il risultato, loro hanno trovato l’euro gol, però la squadra non si è disunita e ha cercato di raggiugnere il pareggio. Ilnapolista.it

