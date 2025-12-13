Sanremo 2026 ecco chi è il finalista di Sarà Sanremo Welo | Emigrato perché qui lo Stato è sempre assente ingiustificato

Welo si presenta a “Sarà Sanremo” con il brano “Emigrato”, nella corsa per conquistare uno dei due posti riservati alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. La sua partecipazione rappresenta un’opportunità importante per emergere nel panorama musicale italiano, portando un messaggio forte e personale attraverso la sua musica.

"Emigrato" è il brano con cui Welo è in gara a "Sarà Sanremo" per conquistare uno dei due posti disponibili per entrare di diritto nella categoria delle Nuove Proposte del prossimo Festival di Sanremo 2026. Una valigia chiusa in fretta, una casa lasciata alle spalle, la sensazione che restare sia più difficile più che andare via. In "Emigrato" la partenza non è solo un sogno ma un atto necessario: quello di chi è costretto a spostarsi, adattarsi, ricominciare. Nel brano ci sono spaccati di vita: la nonna che tramanda valori, il vino come simbolo di convivialità, i trattori al posto dei grattacieli e il lavoro in nero come quotidianità.

