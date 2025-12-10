Welo accede alla finale di Sanremo Giovani con Emigrato e sogna il festival

Welo si prepara a vivere un momento importante: il cantante è tra i sei finalisti di Sanremo Giovani, in programma il 14 dicembre. Con il brano “Emigrato”, sogna di conquistare uno dei due posti disponibili per il Festival di Sanremo nella sezione “Nuove proposte”.

LECCE – Welo sarà tra i sei protagonisti della finale di Sanremo Giovani, in programma il 14 dicembre: solo in due staccheranno il biglietto per partecipare al Festival, nella sezione “Nuove proposte”.Voce emergente del panorama del rap italiano, Manuel Mariano, leccese di 26 anni, sta lasciando. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

