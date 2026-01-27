Sicurezza legalità e tutela del commercio | incontro tra FeNAILP Salerno Città e il Questore

Questo incontro tra FeNAILP Salerno Città e il Questore ha l’obiettivo di rafforzare il controllo del territorio, garantendo maggiore sicurezza e tutela del commercio locale. L’iniziativa si inserisce in un contesto di attenzione crescente alle esigenze degli operatori economici e alla legalità urbana, promuovendo un ambiente più sicuro per tutte le attività commerciali della città.

Tempo di lettura: 3 minuti Rafforzare il controllo del territorio e rispondere alle crescenti preoccupazioni degli operatori economici in tema di sicurezza urbana. È stato questo l’obiettivo dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi tra una delegazione di FeNAILP Salerno Città e il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, in un clima di piena disponibilità e ascolto istituzionale. Alla riunione hanno preso parte, per FeNAILP Salerno Città, Sabato Pecoraro, presidente provinciale, Sergio Casola, presidente del settore Artigianato, Davide Di Stefano, presidente di Salerno Destination DMO, e Gregorio Saetta, presidente di FeNAILP Salerno Città, in rappresentanza delle imprese del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

