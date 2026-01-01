Il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha reso noto il bilancio delle festività di Capodanno nella provincia, evidenziando un intervento efficace delle forze dell’ordine. Durante una conferenza stampa, tenuta il 1° gennaio 2026 presso la questura di Salerno, ha illustrato le attività svolte e la gestione della sicurezza, con particolare attenzione all’evento in piazza nel capoluogo. Il rapporto evidenzia un quadro di sicurezza complessivo positivo, nonostante alcuni incidenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Ha espresso soddisfazione per l’ottimo lavoro assicurato dalle forze dell’ordine sull’intero territorio della provincia di Salerno, ma in modo particolare per garantire sicurezza al capodanno in piazza nel comune capoluogo il questore di Salerno Giancarlo Conticchio che oggi, 1 gennaio 2026, alle 11, presso la questura di Salerno in Piazza Amendola ha tenuto una conferenza con gli organi di stampa per tracciare proprio un bilancio Sugli eventi attraverso i quali è stata celebrata la conclusione dell’anno. Il bilancio finale parla di sei feriti per i fuochi d’artificio su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Capodanno, sei feriti: il bilancio del questore Conticchio

Leggi anche: Ladri di borse, l’appello del Questore Conticchio

Leggi anche: Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: la situazione in città e in provincia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: la situazione in città e in provincia; Botti di Capodanno a Napoli, 57 feriti: 11 sono minori. Una persona colpita da un proiettile a Giugliano. In fiamme terrazzo al Vomero e incendio in strada a Casoria; Carambola di auto nel Palermitano: il bilancio è di sei feriti, uno è grave; Lecce, concerti e tuffi gelati per dire addio al 2025.

Capodanno, drammatico bilancio delle feste: un morto e oltre 70 feriti. Bimbo ferito da un proiettile - Il fatto è avvenuto ad Aversa: la piccola vittima è stata medicata e dimessa. msn.com