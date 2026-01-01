Capodanno sei feriti | il bilancio del questore Conticchio
Il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha reso noto il bilancio delle festività di Capodanno nella provincia, evidenziando un intervento efficace delle forze dell’ordine. Durante una conferenza stampa, tenuta il 1° gennaio 2026 presso la questura di Salerno, ha illustrato le attività svolte e la gestione della sicurezza, con particolare attenzione all’evento in piazza nel capoluogo. Il rapporto evidenzia un quadro di sicurezza complessivo positivo, nonostante alcuni incidenti.
Ha espresso soddisfazione per l'ottimo lavoro assicurato dalle forze dell'ordine sull'intero territorio della provincia di Salerno, ma in modo particolare per garantire sicurezza al capodanno in piazza nel comune capoluogo il questore di Salerno Giancarlo Conticchio che oggi, 1 gennaio 2026, alle 11, presso la questura di Salerno in Piazza Amendola ha tenuto una conferenza con gli organi di stampa per tracciare proprio un bilancio Sugli eventi attraverso i quali è stata celebrata la conclusione dell'anno. Il bilancio finale parla di sei feriti per i fuochi d'artificio su tutto il territorio.
