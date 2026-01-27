Elicottero precipita a Benevento un morto e un ferito grave

Un elicottero ultraleggero è precipitato nel pomeriggio di oggi nella zona del campo di aviazione di Benevento, causando un morto e un ferito grave. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno intervenendo sul luogo per le verifiche del caso.

