Elicottero precipita a Benevento un morto e un ferito grave
Un elicottero ultraleggero è precipitato nel pomeriggio di oggi nella zona del campo di aviazione di Benevento, causando un morto e un ferito grave. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno intervenendo sul luogo per le verifiche del caso.
Un elicottero ultraleggero è precipitato nel pomeriggio di oggi, martedì 27 gennaio, nella zona del campo di aviazione di Benevento.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Benevento elicottero
Benevento, precipita elicottero ultraleggero: un morto e un ferito in gravi condizioni
L’incidente di un elicottero ultraleggero a Benevento ha causato una vittima e un ferito grave.
Benevento: precipita un ultraleggero, un morto e un ferito grave
Ultime notizie su Benevento elicottero
Argomenti discussi: Precipita elicottero ultraleggero, un morto ed un ferito grave.
Benevento, precipita elicottero ultraleggero: un morto e un ferito graveUn elicottero ultraleggero è precipitato questo pomeriggio in contrada Olivola, nella zona del campo di aviazione di Benevento ... affaritaliani.it
Precipita un elicottero ultraleggero, morto il pilota: ferito il passeggero, è gravissimo. Chi c'era a bordoUn elicottero ultraleggero è precipitato nel pomeriggio di oggi, martedì 27 gennaio, in contrada Olivola, nella zona del campo di aviazione di Benevento: a ... corriereadriatico.it
Elicottero precipita in Italia, tante persone a bordo. La situazione - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.