Elicottero precipita a Benevento un morto e un ferito grave

Un elicottero ultraleggero è precipitato nel pomeriggio di oggi nella zona del campo di aviazione di Benevento, causando un morto e un ferito grave. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno intervenendo sul luogo per le verifiche del caso.

Un elicottero ultraleggero è precipitato nel pomeriggio di oggi, martedì 27 gennaio, nella zona del campo di aviazione di Benevento.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

