Benevento precipita elicottero ultraleggero | un morto e un ferito in gravi condizioni

Da ilmattino.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incidente di un elicottero ultraleggero a Benevento ha causato una vittima e un ferito grave. L’incidente è avvenuto in contrada Olivola, presso l’aeroclub Gabriele, causando un grave incidente aereo.

Tragico schianto in contrada Olivola a Benevento presso l'Aeroclub "Gabireli" di Benevento. Un elicottero ultraleggero si è schiantato al suolo e ha preso fuoco. A bordo due. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

