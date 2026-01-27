Edoardo Bove | Il defibrillatore ora è parte di me È come un telefono tra le costole e la pelle

Edoardo Bove torna a giocare e riprende la sua carriera con il Watford, club di Championship. Il calciatore ha recentemente condiviso che il defibrillatore è diventato parte di lui, simbolo della sua rinascita e del suo impegno per la salute. Questa esperienza segna un nuovo inizio, sottolineando l’importanza della prevenzione e della resilienza nello sport e nella vita.

Approfondimenti su Edoardo Bove

Edoardo Bove riprende l’attività agonistica con il Watford, indossando la maglia del club inglese.

Edoardo Bove è stato accolto dai tifosi del Watford con cori e applausi, segnando il suo ingresso nel club.

Fiorentina, Edoardo Bove torna al Viola Park fra applausi e abbracci

Ultime notizie su Edoardo Bove

Argomenti discussi: Bove torna in campo con il Watford: che tipo di contratto ha e perché può giocare in Inghilterra, ma non in…; Edoardo Bove: Il defibrillatore è come un telefono, lo sento con il tocco della mano. Devo abituarmi al nuovo corpo; Edoardo Bove ritorna a giocare, ha firmato per il Watford: inizia così la sua seconda vita calcistica; Edoardo Bove, la rescissione con la Roma e la nuova vita sportiva: dove lo rivedremo in campo.

Watford come una seconda possibilità, non solo per ritrovare il calcio, ma soprattutto per tornare a vivere inseguendo la "passione più grande". Edoardo Bove riparte dalla Championship, la seconda divisione inglese, con la maglia del club tifato da Elton John. - facebook.com facebook

