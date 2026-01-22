Bove accolto tra cori e applausi al Watford | Non vedevo l'ora Quando potrà tornare in campo

Edoardo Bove è stato accolto dai tifosi del Watford con cori e applausi, segnando il suo ingresso nel club. Il centrocampista, ex Roma e Fiorentina, sta seguendo un percorso di recupero graduale, con l’obiettivo di tornare in campo tra quattro e sei settimane. La sua presenza rappresenta un'importante fase di riabilitazione e reinserimento nel team, nel rispetto dei tempi necessari per il recupero completo.

