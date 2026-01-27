Edilizia Veloccia | a breve regolamento per housing sociale

In Italia, il settore edilizio si sta preparando all’adozione di un nuovo regolamento dedicato all’housing sociale. A Roma, le recenti rigenerazioni urbane, tra cui quelle del Porto Fluviale e di Cardinal Capranica, rappresentano un passo importante verso politiche più sostenibili e inclusive nel campo dell’edilizia residenziale.

A Roma, sul fronte delle politiche urbanistiche, si sta lavorando intensamente a significative rigenerazioni urbane, come quella del Porto Fluviale e di Cardinal Capranica. L'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, ha sottolineato l'importanza di queste iniziative durante la presentazione del rapporto di Federlazio presso la Camera di commercio di Roma. Nuovo Regolamento per l'Housing Sociale. "Tuttavia, è fondamentale anche gestire efficacemente queste trasformazioni e, nelle prossime settimane, approderà in Assemblea capitolina il nuovo regolamento per l'housing sociale", ha dichiarato Veloccia.

