In via Fontana due nuovi appartamenti di housing sociale. Il progetto prevede l’inserimento di nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa, che saranno accolti in contesti di co-housing e accompagnati da percorsi di supporto sociale, realizzati da operatori qualificati all’interno di équipe multidisciplinari, con l’obiettivo di favorire l’autonomia e l’inclusione. L’investimento rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di una rete territoriale capace di rispondere ai bisogni abitativi delle persone più fragili, attraverso soluzioni moderne, sostenibili e orientate alla comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Locate, due alloggi in housing sociale