locate due alloggi in housing sociale

In via Fontana due nuovi appartamenti di housing sociale. Il progetto prevede l’inserimento di nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa, che saranno accolti in contesti di co-housing e accompagnati da percorsi di supporto sociale, realizzati da operatori qualificati all’interno di équipe multidisciplinari, con l’obiettivo di favorire l’autonomia e l’inclusione. L’investimento rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di una rete territoriale capace di rispondere ai bisogni abitativi delle persone più fragili, attraverso soluzioni moderne, sostenibili e orientate alla comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

