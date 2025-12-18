Housing sociale a Sant’Agnello sgombero prorogato di un mese

A Sant’Agnello, il termine per lasciare gli immobili occupati nell’ambito del progetto di housing sociale è stato prorogato di un mese. Questa decisione offre un’ulteriore possibilità di confronto e organizzazione per gli occupanti, in un contesto che mira a promuovere soluzioni abitative sociali e sostenibili nella comunità.

Housing sociale a Sant'Agnello: prorogata di un mese la scadenza per lasciare gli immobili occupati. A comunicarlo è la Procura di Torre Annunziata, che ha stabilito di modificare la precedente scadenza (fissata per il prossimo 20 dicembre), portandola al 20 gennaio del 2026. Il comparto edificatorio di housing sociale in via Monsignor Bonaventura Gargiulo è composto da 53 unità abitative, 64 box auto, 12 posti motocicli, 13 cantine, un locale deposito, una palestra riabilitativa e 16 beni comuni (androni, scale, ecc.). Stando a quanto stabilito in precedenza, le unità occupate dovevano essere lasciate libere da persone e cose entro sabato prossimo.

