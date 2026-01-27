Edilizia sarà la CMB di Carpi a realizzare la futura sede RAI a FieraMilano

La CMB di Carpi è stata incaricata di realizzare la nuova sede RAI a FieraMilano, prevista per il 2029. Il progetto, presentato con la posa della prima pietra, fa parte di un piano di rigenerazione urbana che mira a sviluppare un centro di produzione multimediale all’interno dell’area ex Fiera. Un intervento volto a valorizzare e rinnovare il quartiere attraverso un edificio moderno e funzionale.

Con la posa della prima pietra del nuovo edificio, che a partire dal 2029 ospiterà il nuovo centro di produzione multimediale RAI, è stato presentato ufficialmente questa mattina il progetto, che rientra nel piano di interventi di rigenerazione urbana dell’area del ex Fiera voluti da Fondazione.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

