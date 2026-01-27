Edilizia sarà la CMB di Carpi a realizzare la futura sede RAI a FieraMilano

La CMB di Carpi è stata incaricata di realizzare la nuova sede RAI a FieraMilano, prevista per il 2029. Il progetto, presentato con la posa della prima pietra, fa parte di un piano di rigenerazione urbana che mira a sviluppare un centro di produzione multimediale all’interno dell’area ex Fiera. Un intervento volto a valorizzare e rinnovare il quartiere attraverso un edificio moderno e funzionale.

Con la posa della prima pietra del nuovo edificio, che a partire dal 2029 ospiterà il nuovo centro di produzione multimediale RAI, è stato presentato ufficialmente questa mattina il progetto, che rientra nel piano di interventi di rigenerazione urbana dell’area del ex Fiera voluti da Fondazione.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su FieraMilano Schifani, "La futura manovra con 2,4 miliardi di avanzo sarà senza precedenti" Inaugurazione La società azzurra ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a realizzare la nuova struttura in 70 giorni. "Sarà la seconda casa degli ultras azzurri» La Carrarese Calcio ha inaugurato la nuova Curva Nord allo stadio “Dei Marmi-Quattro Olimpionici Azzurri” in soli 70 giorni, grazie all’impegno di numerosi collaboratori. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su FieraMilano Argomenti discussi: Matarrese accelera da Foggia: edilizia ospedaliera traina una crescita record. La RAI torna in Fiera, posata la prima pietra del nuovo edificio che sarà realizzato dalla CMB di CarpiLa RAI torna in Fiera: con la posa della prima pietra del nuovo edificio, che a partire dal 2029 ospiterà il nuovo centro di produzione multimediale RAI, è stato presentato ufficialmente questa mattin ... temponews.it Dal 28 al 31 gennaio, Ferrari BK sarà al Klimahouse 2026 presso la Fiera di Bolzano! Un appuntamento imperdibile per chi crede nel futuro dell'edilizia sostenibile. Ogni anno, professionisti e appassionati scoprono innovazioni pensate per costruire megli - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.