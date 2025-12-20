Per investire al meglio i 2,4 miliardi dell’avanzo di bilancio, somme che saranno disponibili non appena la Corte dei conti parificherà il rendiconto della Regione, il governatore, Renato Schifani, pensa a «quattro-cinque misure d’impatto per la Sicilia». «Non faremo laghetti, fiumiciattoli o rigagnoli. Non guarderò in faccia a nessuno, sarà una manovra senza precedenti, pensando a questo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Schifani, "La futura manovra con 2,4 miliardi di avanzo sarà senza precedenti"

Leggi anche: In Manovra +12 miliardi in difesa, ma la spesa in 15 anni sarà di 130 miliardi

Leggi anche: Sicilia, via libera alla legge di stabilità '26-'28, vale 1,2 miliardi. Schifani: "Lavoro e imprese al centro della manovra"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Manovra finanziaria, chiusa la discussione generale all'Ars: il governo presenta gli emendamenti soppressivi.

Schifani, "La futura manovra con 2,4 miliardi di avanzo sarà senza precedenti" - Se c'è una cosa che non manca in questo momento sono le risorse finanziarie - msn.com