Inaugurazione La società azzurra ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a realizzare la nuova struttura in 70 giorni Sarà la seconda casa degli ultras azzurri

In 70 giorni lo stadio “ Dei Marmi-Quattro Olimpionici Azzurri “ ha avuto la sua nuova Curva Nord. La Carrarese Calcio del presidente Manrico Gemignani (nella foto) ha voluto ringraziare pubblicamente in una nota tutti coloro che hanno contribuito. "Il prefetto che in tutti questi mesi ha contribuito a semplificare, a coadiuvare e a temperare tutto ciò che era necessario per fare presto e bene e le autorità di pubblica sicurezza. La sindaca e la sua giunta per aver avviato la riqualificazione dello stadio di cui, oggi, la nuova Curva Nord rappresenta la novità più rilevante. La commissione di vigilanza e con essa ai vigili del fuoco per la loro disponibilità a fare presto. Sport.quotidiano.net

