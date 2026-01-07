Manganello e mazza da baseball in auto | giovane lecchese denunciato a Como

Durante un normale controllo notturno a Como, un giovane lecchese è stato denunciato per aver trasportato in auto un manganello e una mazza da baseball. L’intervento, condotto dalla polizia di Stato, ha portato al sequestro delle armi e alla contestazione del reato di porto abusivo. L’episodio evidenzia l’importanza delle verifiche di routine per garantire la sicurezza pubblica e prevenire comportamenti rischiosi.

21enne nei guai a Como tradito dal nervosismo, trovati nella sua auto manganello, coltello e mazza da baseball - Un 21enne è stato denunciato a Como per porto abusivo d’armi dopo essere stato fermato con manganello, coltello e mazza da baseball. virgilio.it

Como, fermato nella notte con manganello, coltello e mazza da baseball: denunciato un 21enne - Controllo delle Volanti in via Cecilio: sequestrate armi e oggetti atti ad offendere, l’uomo è stato denunciato ... ciaocomo.it

