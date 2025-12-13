Paternò in auto aveva una mazza da baseball | guai per un 24enne

Durante un’operazione di controllo nel centro di Paternò, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un 24enne, trovandolo in possesso di una mazza da baseball. L’intervento ha portato alla denuncia del giovane per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, sottolineando l’attenzione delle forze dell’ordine nella sicurezza cittadina.

Intervento del Nucleo Radiomobile nel centro cittadino. Nel corso di un'attività di controllo e vigilanza nel centro di Paternò, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia locale hanno denunciato un giovane per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Il controllo in via Dei Fiori. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio, quando una pattuglia dell'Arma, transitando in via Dei Fiori, ha deciso di fermare un SUV con a bordo due uomini per un controllo di routine. Fin dai primi istanti, i militari hanno notato un evidente stato di agitazione e nervosismo nei due occupanti del veicolo: il conducente, un 24enne residente a Paternò, e il passeggero, un 45enne di Motta Sant'Anastasia.

