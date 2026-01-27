Eccellenza Tolentino tornato con i 3 punti da Civitanova | Vittoria fondamentale per risalire la classifica
Il Tolentino ottiene una vittoria importante a Civitanova, consolidando la propria posizione in classifica. La partita, difficile e combattuta, rappresenta un passo avanti per la squadra che mira a migliorare il proprio rendimento. L’allenatore Paolo Passarini sottolinea l’importanza di questo risultato nel percorso di risalita, evidenziando l’impegno e la determinazione dei giocatori in questa fase della stagione.
"Successo sofferto quanto fondamentale per la risalita in classifica". È soddisfatto Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, dopo il blitz del Tolentino al "Polisportivo" di Civitanova contro i rossoblù di Marinelli. La rete decisiva segnata da Tortelli in mischia ad inizio secondo tempo regala una settimana tranquilla per la formazione cremisi, dopo settimane difficili. "Avevamo bisogno di questo successo a tutti i costi, – dice Passarini – perché in trasferta e perché arrivavamo da un periodo non bello dal punto di vista dei risultati, non avendo quindi la serenità nel giocare i momenti delicati della gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il derby maceratese. Mariotti: "Chiesanuova, è una gara da 6 punti». Il Matelica di Santoni deve risalire la classifica
Il derby maceratese si avvicina, con il Chiesanuova che affronta il Matelica nella quarta giornata di ritorno.
Sfida al "Della Vittoria». Il presidente Romagnoli: "Tolentino in ripresa». Assenze nel Matelica, è tornato Antonioni
Il derby tra Tolentino e Matelica si presenta come una sfida cruciale in chiave salvezza, con entrambe le squadre alla ricerca di punti fondamentali per migliorare la propria posizione in classifica.
Argomenti discussi: ECCELLENZA. Il Tolentino torna a sorridere espugnando Civitanova; Calcio Eccellenza, il Montecchio dai suoi fantasmi. C’è Osimana-Fermana; Eccellenza: due big match da fuochi d’artificio; ECCELLENZA. K-Sport Montecchio Gallo senza pietà in casa dell'Urbino.
Il Montecchio Gallo torna con la calza piena. Solleva la Coppa Italia Eccellenza, è festaIl Montecchio Gallo vince la coppa Italia Eccellenza e lo fa al cospetti di un buon Tolentino dopo 120 minuti giocati con grande agonismo. Il primo tempo vede la squadra di Passarini tessere fraseggi ... ilrestodelcarlino.it
ECCELLENZA - L'attaccante, con la fascia di capitano al braccio, stende il Montegranaro a fine primo tempo. La Fermana è ad un passo. Domenica prossima trasferta a Tolentino - facebook.com facebook
