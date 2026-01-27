Il Tolentino ottiene una vittoria importante a Civitanova, consolidando la propria posizione in classifica. La partita, difficile e combattuta, rappresenta un passo avanti per la squadra che mira a migliorare il proprio rendimento. L’allenatore Paolo Passarini sottolinea l’importanza di questo risultato nel percorso di risalita, evidenziando l’impegno e la determinazione dei giocatori in questa fase della stagione.

"Successo sofferto quanto fondamentale per la risalita in classifica". È soddisfatto Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, dopo il blitz del Tolentino al "Polisportivo" di Civitanova contro i rossoblù di Marinelli. La rete decisiva segnata da Tortelli in mischia ad inizio secondo tempo regala una settimana tranquilla per la formazione cremisi, dopo settimane difficili. "Avevamo bisogno di questo successo a tutti i costi, – dice Passarini – perché in trasferta e perché arrivavamo da un periodo non bello dal punto di vista dei risultati, non avendo quindi la serenità nel giocare i momenti delicati della gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Tolentino tornato con i 3 punti da Civitanova: "Vittoria fondamentale per risalire la classifica»

Approfondimenti su Tolentino Civitanova

Il derby maceratese si avvicina, con il Chiesanuova che affronta il Matelica nella quarta giornata di ritorno.

Il derby tra Tolentino e Matelica si presenta come una sfida cruciale in chiave salvezza, con entrambe le squadre alla ricerca di punti fondamentali per migliorare la propria posizione in classifica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Tolentino Civitanova

Argomenti discussi: ECCELLENZA. Il Tolentino torna a sorridere espugnando Civitanova; Calcio Eccellenza, il Montecchio dai suoi fantasmi. C’è Osimana-Fermana; Eccellenza: due big match da fuochi d’artificio; ECCELLENZA. K-Sport Montecchio Gallo senza pietà in casa dell'Urbino.

Eccellenza. Tolentino tornato con i 3 punti da Civitanova: Vittoria fondamentale per risalire la classifica»Successo sofferto quanto fondamentale per la risalita in classifica. È soddisfatto Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, dopo il ... sport.quotidiano.net

Il Montecchio Gallo torna con la calza piena. Solleva la Coppa Italia Eccellenza, è festaIl Montecchio Gallo vince la coppa Italia Eccellenza e lo fa al cospetti di un buon Tolentino dopo 120 minuti giocati con grande agonismo. Il primo tempo vede la squadra di Passarini tessere fraseggi ... ilrestodelcarlino.it

ECCELLENZA - L'attaccante, con la fascia di capitano al braccio, stende il Montegranaro a fine primo tempo. La Fermana è ad un passo. Domenica prossima trasferta a Tolentino - facebook.com facebook