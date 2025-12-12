Sfida al Della Vittoria Il presidente Romagnoli | Tolentino in ripresa Assenze nel Matelica è tornato Antonioni

Il derby tra Tolentino e Matelica si presenta come una sfida cruciale in chiave salvezza, con entrambe le squadre alla ricerca di punti fondamentali per migliorare la propria posizione in classifica. Il presidente Romagnoli evidenzia il momento positivo del Tolentino, mentre il Matelica affronta il match con alcune assenze e il ritorno di Antonioni, nel giro di boa del girone d’andata.

MATELICA Il Matelica chiude il girone d’andata sul campo del Tolentino. Un derby che in questo momento della stagione assume i contorni di una sfida-salvezza, viste le posizioni di classifica occupate dalle due contendenti. I cremisi sono sull’ultimo gradino dei play out, mentre i biancorossi viaggiano con un leggero vantaggio (+2). L’imperativo è non perdere. Ma l’obiettivo per entrambe è vincere. I matelicesi di Lorenzo Ciattaglia sono tornati a sorridere domenica scorsa (dopo due mesi e mezzo), grazie al successo di misura sulla Sangiustese, e hanno riacquistato fiducia. Oltre al tecnico, squalificato, non saranno in campo Tempestilli e Sfasciabasti: il primo sconta la seconda delle tre giornate di squalifica; l’altro è stato appiedato per due turni dopo l’espulsione di domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net