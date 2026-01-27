È tutto lì nel suo telefono Torzullo il cellulare di Carlomagno passato al setaccio

L’indagine sull’omicidio di Federica Torzullo rivela nuovi dettagli, sollevando dubbi sulla versione di Claudio Carlomagno. L’analisi del suo cellulare e le indagini in corso contribuiscono a chiarire un caso ancora aperto, evidenziando l’importanza di approfondire ogni elemento per fare luce sulla verità.

Il quadro che emerge dalle indagini sull’omicidio di Federica Torzullo si arricchisce di nuovi dettagli e mette sempre più in discussione la versione fornita da Claudio Carlomagno. Nella notte fra l’8 e il 9 gennaio, secondo gli inquirenti, sarebbe maturato e consumato il delitto, ben prima delle 6.40 del mattino indicate dall’uomo durante l’interrogatorio di convalida davanti al gip. Un lasso di tempo cruciale, su cui la Procura di Civitavecchia concentra ora l’attenzione per chiarire se l’uccisione sia stata frutto di un gesto d’impeto o di una vera e propria premeditazione. >> “Come un diavolo”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Nel caso del femminicidio di Federica Torzullo, Claudio Carlomagno è stato nuovamente ascoltato in interrogatorio.

La tragica morte di Federica Torzullo, avvenuta ad Anguillara Sabazia, continua a suscitare attenzione e riflessione.

