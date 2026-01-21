Femminicidio di Federica Torzullo nuovo interrogatorio a Claudio Carlomagno | i misteri dall' arma al telefono

Nel caso del femminicidio di Federica Torzullo, Claudio Carlomagno è stato nuovamente ascoltato in interrogatorio. La vicenda è caratterizzata da numerosi aspetti ancora da chiarire, tra cui le prove relative all’arma del delitto e i dettagli delle comunicazioni telefoniche. L’indagine prosegue alla ricerca di elementi che possano contribuire a fare luce su questa triste vicenda e sui motivi alla base di un gesto così grave.

Nuovo interrogatorio per Claudio Carlomagno Il nuovo interrogatorio a Claudio Carlomagno, per la convalida del fermo per il femminicidio della moglie Federica Torzullo, è fissato per le ore 11 di oggi mercoledì 21 gennaio. L'uomo, indagato anche per occultamento di cadavere, rischia l'ergastolo. I rilievi dei Carabinieri per il femminicidio di Federica Torzullo. I misteri sull'arma del delitto di Federica Torzullo e il telefono Come riportato da Mattino Cinque, l'arma del delitto potrebbe essere un coltello da sub, che, però, non è stato ancora trovato. Un altro punto oscuro riguarda il telefono della donna, che, come altri suoi oggetti personali, non si trova.

Federica Torzullo, il marito Claudio Carlomagno non risponde all'interrogatorio: cosa non torna sul movente, l'arma non trovata e l'omicidio.Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, ha scelto di non rispondere durante l'interrogatorio, alimentando dubbi sul movente dell'omicidio.

Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo non risponde ai pm.L'interrogatorio, l'arma del delitto e il cellulareClaudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, non ha risposto ai pm nei primi giorni di indagine.

