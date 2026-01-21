Al cellulare e ora sul pc… Federica Torzullo bomba sul marito Claudio Carlomagno | spunta la telefonata

La tragica morte di Federica Torzullo, avvenuta ad Anguillara Sabazia, continua a suscitare attenzione e riflessione. Le circostanze della vicenda, ancora avvolte da mistero, sono al centro del dibattito pubblico. Recenti sviluppi, tra cui una telefonata trapelata, hanno riacceso l’interesse sulla vicenda, sollevando nuove domande e approfondimenti su quanto accaduto.

La morte di Federica Torzullo continua a scuotere Anguillara Sabazia e a interrogare l’opinione pubblica per la sua brutalità e per i molti punti oscuri che ancora circondano la vicenda. Un femminicidio che, giorno dopo giorno, rivela dettagli sempre più inquietanti, mentre familiari e inquirenti cercano risposte su come e perché si sia arrivati a un epilogo tanto violento. Il caso è diventato il simbolo di una violenza domestica esplosa nel modo più feroce, lasciando una comunità sotto shock e una famiglia senza verità definitive. Nella puntata in onda mercoledì 21 gennaio su Chi l’ha visto su Rai 3, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli torna sull’omicidio avvenuto ad Anguillara Sabazia, provando a fare luce su una vicenda che presenta ancora molte zone d’ombra.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Federica Torzullo, l’ultima scoperta choc sul marito Claudio CarlomagnoFederica Torzullo, 41 anni, è stata trovata senza vita ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano.

Federica Torzullo, l’ultima scoperta sul marito Claudio Carlomagno: “Come viveva a Anguillara”Federica Torzullo, scomparsa lo scorso 8 gennaio e ritrovata ad Anguillara Sabazia, è al centro di un’indagine che si approfondisce con nuove testimonianze sul marito Claudio Carlomagno.

Federica, il marito ha deciso di confessare: l'interrogatorio, l'arma del delitto e il cellulare - facebook.com facebook

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, sequestrati auto e cellulare del marito x.com