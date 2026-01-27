Carabinieri minacciati e fatti inginocchiare da un colono in Cisgiordania Roma protesta

Da feedpress.me 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La recente escalation di violenza in Cisgiordania ha coinvolto due carabinieri italiani, minacciati e costretti a inginocchiarsi durante un sopralluogo vicino a Ramallah. L'episodio ha riacceso le tensioni tra Italia e Israele, evidenziando le difficoltà di operare in contesti di conflitto. Questa situazione sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza del personale diplomatico in aree di instabilità.

La violenza dei coloni in Cisgiordania provoca un nuovo attrito tra Italia e Israele. L'ultimo episodio ha coinvolto due carabinieri in servizio al Consolato generale di Gerusalemme, "fatti inginocchiare sotto il tiro di un fucile mitragliatore e interrogati" da un uomo, mentre facevano un sopralluogo vicino a Ramallah. La protesta di Roma è stata immediata: Giorgia Meloni, che ha fatto filtrare la forte irritazione per un fatto ritenuto "inaccettabile", ha sentito Antonio Tajani per concordare la convocazione dell'ambasciatore israeliano Jonathan Peled. Ed il rappresentante dello Stato ebraico ha espresso rincrescimento per l'accaduto, indicando che il suo governo effettuerà le opportune indagini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

carabinieri minacciati e fatti inginocchiare da un colono in cisgiordania roma protesta

© Feedpress.me - Carabinieri minacciati e fatti inginocchiare da un colono in Cisgiordania, Roma protesta

Approfondimenti su Cisgiordania

Carabinieri minacciati e fatti inginocchiare da un colono, Roma protesta

La recente protesta a Roma ha coinvolto i Carabinieri minacciati e fatti inginocchiare da un colono.

Cisgiordania, carabinieri «minacciati e fatti inginocchiare» da un colono armato. Tajani convoca l'ambasciatore israeliano 

Nella Cisgiordania, un episodio ha visto dei carabinieri italiani minacciati e costretti ad inginocchiarsi da un colono armato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Cisgiordania

Argomenti discussi: Carabinieri minacciati e fatti inginocchiare da un colono, Roma protesta; Cisgiordania, carabinieri minacciati da colono israeliano. Farnesina: Israele indagherà; Colono minaccia e fa inginocchiare carabinieri, Tajani convoca ambasciatore israeliano; Carabinieri del consolato a Gerusalemme minacciati e fatti inginocchiare da un colono armato in Cisgiordania, Tajani convoca l'ambasciatore israeliano.

carabinieri minacciati e fattiCisgiordania, carabinieri minacciati e fatti inginocchiare da colono. Cosa è successoLeggi su Sky TG24 l'articolo Cisgiordania, carabinieri minacciati e fatti inginocchiare da colono. Cosa è successo ... tg24.sky.it

carabinieri minacciati e fattiCarabinieri minacciati e fatti inginocchiare da un colono, Roma protestaIl ministro degli Esteri Antonio Tajani - rende noto la Farnesina - ha chiesto di convocare l'ambasciatore di Israele in Italia per chiedere chiarimenti e confermare la dura protesta sull'episodio che ... ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.