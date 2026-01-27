carabinieri minacciati e fatti inginocchiare da un colono in cisgiordania roma protesta

La recente escalation di violenza in Cisgiordania ha coinvolto due carabinieri italiani, minacciati e costretti a inginocchiarsi durante un sopralluogo vicino a Ramallah. L'episodio ha riacceso le tensioni tra Italia e Israele, evidenziando le difficoltà di operare in contesti di conflitto. Questa situazione sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza del personale diplomatico in aree di instabilità.

La violenza dei coloni in Cisgiordania provoca un nuovo attrito tra Italia e Israele. L'ultimo episodio ha coinvolto due carabinieri in servizio al Consolato generale di Gerusalemme, "fatti inginocchiare sotto il tiro di un fucile mitragliatore e interrogati" da un uomo, mentre facevano un sopralluogo vicino a Ramallah. La protesta di Roma è stata immediata: Giorgia Meloni, che ha fatto filtrare la forte irritazione per un fatto ritenuto "inaccettabile", ha sentito Antonio Tajani per concordare la convocazione dell'ambasciatore israeliano Jonathan Peled. Ed il rappresentante dello Stato ebraico ha espresso rincrescimento per l'accaduto, indicando che il suo governo effettuerà le opportune indagini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

