La Farnesina ha convocato l’ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan Peled, per chiedere chiarimenti sull’incidente in Cisgiordania, in cui un colono israeliano ha costretto due carabinieri a inginocchiarsi. L’episodio riguarda i servizi italiani a Gerusalemme e solleva questioni sulla sicurezza e il rispetto delle rappresentanze diplomatiche. La vicenda sarà oggetto di approfondimenti diplomatici tra Italia e Israele.

La Farnesina ha annunciato che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato l’ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, per ottenere spiegazioni sull’incidente riguardante due carabinieri assegnati al Consolato generale d’Italia a Gerusalemme. I militari, impegnati in un sopralluogo vicino a Ramallah in vista di una missione di ambasciatori Ue in un villaggio dell’Autorità nazionale palestinese, sono stati fermati da un uomo in abiti civili, verosimilmente un colono israeliano armato di fucile mitragliatore, che li ha costretti a inginocchiarsi. L’ambasciata italiana a Tel Aviv ha già inoltrato una protesta ufficiale al governo israeliano, contattando il ministero degli Affari Esteri, il Cogat, lo Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane, la polizia e lo Shin Bet. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cisgiordania, colono israeliano fa inginocchiare due carabinieri

