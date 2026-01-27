È stato un soldato e non un colono a minacciare i due carabinieri italiani in Cisgiordania Il veicolo era sospetto

In Cisgiordania, un soldato riservista ha minacciato due carabinieri italiani durante un sopralluogo nell’area C, sotto controllo israeliano. L’esercito israeliano ha precisato che non si trattava di un colono, ma di un militare in servizio. La vicenda evidenzia le tensioni presenti nella regione e la delicatezza delle operazioni di monitoraggio condotte dalle forze italiane.

L’Idf ha confermato che il militare coinvolto è un soldato riservista israeliano, non un colono.

In Cisgiordania, due carabinieri in servizio presso il consolato di Gerusalemme sono stati minacciati da un uomo armato in abiti civili, presumibilmente un colono israeliano, che ha puntato loro un fucile.

Idf, 'è stato un soldato a fermare i carabinieri in zona militare'E' stato un soldato dell'esercito israeliano e non un colono a fermare i carabinieri domenica scorsa in Cisgiordania, in una zona militare chiusa nell'a cosiddetta area C (sotto il controllo israelian ... ansa.it

Idf, è stato un soldato israeliano a fermare i carabinieri in Cisgiordania domenica scorsaSecondo le prime ricostruzioni della Farnesina, il soldato «in un'area non militare» avrebbe puntato il fucile sui carabinieri italiani che erano stati fatti inginocchiare ... roma.corriere.it

