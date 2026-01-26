Cisgiordania colono israeliano armato minaccia due carabinieri

In Cisgiordania, due carabinieri in servizio presso il consolato di Gerusalemme sono stati minacciati da un uomo armato in abiti civili, presumibilmente un colono israeliano, che ha puntato loro un fucile. L’episodio si inserisce in un contesto di tensione nella regione, evidenziando le sfide di tutela e sicurezza del personale diplomatico italiano in un’area complessa e delicata.

Due carabinieri – in servizio al consolato generale di Gerusalemme – sono stati minacciati in Cisgiordania da un uomo armato in abiti civili, presumibilmente un colono israeliano, che ha puntato su di loro un fucile. I militari stavano effettuando un sopralluogo in un villaggio vicino Ramallah, territorio della Autorità Nazionale Palestinese, per preparare una missione degli ambasciatori della Ue. L’Ambasciata d’Italia ha quindi indirizzato a Tel Aviv una nota verbale di protesta formale al governo israeliano per l’episodio in cui sono stati coinvolti i due carabinieri. Lo riferisce la Farnesina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cisgiordania, colono israeliano armato minaccia due carabinieri Approfondimenti su cisgiordania colono Ramallah, colono armato minaccia due carabinieri: ambasciata d’Italia protesta con Israele L’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv ha inviato una nota di protesta formale al governo israeliano in seguito a un episodio in cui due carabinieri, in servizio presso il consolato di Gerusalemme, sono stati minacciati da un colono armato a Ramallah. Cisgiordania, due carabinieri del consolato italiano minacciati da un colono armato. Ira di Tajani che protesta contro Israele «ai massimi livelli» Due carabinieri del consolato italiano a Gerusalemme sono stati minacciati da un colono armato in Cisgiordania. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su cisgiordania colono Argomenti discussi: Israele, un colono armato minaccia due carabinieri: l'Italia protesta; A Israele basta un solo mese per creare una colonia illegale in Cisgiordania; Trump: Rubio e Blair nel Consiglio per Gaza, Ankara: Anche Erdogan invitato a farne parte - Lapid sul Consiglio di pace: Fallimento del governo Netanyahu; L'Italia protesta con Israele per carabinieri minacciati da un colono. Cisgiordania, colono israeliano armato minaccia due carabinieriDue carabinieri - in servizio al consolato generale di Gerusalemme - sono stati minacciati in Cisgiordania da un uomo armato in abiti civili, presumibilmente ... lapresse.it Israele, colono armato contro i carabinieri del consolato. Tajani protestaRoma, 26 gen. (askanews) – Due carabinieri del consolato di Gerusalemme sono stati affrontati da un colono armato in Cisgiordania. Lo fanno sapere fonti della Farnesina aggiungendo che il ministro deg ... askanews.it Raffaella Maria Cosentino. . "Voglio giustizia, voglio che il colono che ha ucciso Awdah vada in carcere" mi dice Khalil Hathaleen, fratello del pacifista palestinese ucciso da Yinon Levy il 28 luglio 2025. Parliamo nel luogo esatto in cui è avvenuto l'omicidio, da - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.