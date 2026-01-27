È morto l' imprenditore Guido Bonetta | guidava un' azienda con oltre 170 anni di storia
Questa breve nota ricorda la scomparsa di Guido Bonetta, imprenditore di Azzano Mella, leader della storica azienda Meccanica Broter. Con oltre 170 anni di storia, l'azienda è riconosciuta a livello nazionale e internazionale nel settore delle lavorazioni meccaniche. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sulla lunga tradizione e il ruolo di questa realtà nel panorama industriale.
È morto all’età di 78 anni Guido Bonetta, imprenditore di Azzano Mella, per molti anni alla guida della storica azienda Meccanica Broter, fondata oltre 170 anni fa dalla famiglia Brodini e oggi punto di riferimento a livello nazionale e internazionale nel settore delle lavorazioni meccaniche di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
