È morto Andrea Venturini | guidava un' azienda da 40 dipendenti

Il cordoglio si estende dalla città di Brescia, dove aveva costruito la sua fama e fortuna, fino alla Valcamonica e più precisamente a Cedegolo, dov'era nato e cresciuto: tanti i volti tristi nel ricordare Andrea Venturini, scomparso a 76 anni dopo una lunga malattia. Ingegnere stimato e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

