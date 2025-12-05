È morto Andrea Venturini | guidava un' azienda da 40 dipendenti
Il cordoglio si estende dalla città di Brescia, dove aveva costruito la sua fama e fortuna, fino alla Valcamonica e più precisamente a Cedegolo, dov'era nato e cresciuto: tanti i volti tristi nel ricordare Andrea Venturini, scomparso a 76 anni dopo una lunga malattia. Ingegnere stimato e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Andrea Bonan, morto a 62 anni il chirurgo: «Specialista competente e disponibile, ha operato migliaia di persone» - facebook.com Vai su Facebook
E’ morto Andrea Paci, conosciuto deejay e anima del Carnevale di Viareggio Vai su X