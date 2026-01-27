Franco Amoroso, paziente oncologico con tumore al colon, è deceduto a 60 anni nella propria abitazione. La sua storia ha attirato l’attenzione dopo una foto condivisa sui social, che mostrava le condizioni di sofferenza in ospedale. La vicenda ha suscitato riflessioni sulla qualità delle cure e sul rispetto dei diritti dei malati.

Franco Amoroso aveva un tumore al colon ed è morto a 60 anni nella propria abitazione. Negli ultimi giorni, la sua storia era diventata un caso mediatico dopo una foto diffusa sui social: l’uomo che dorme sopra una coperta distesa sul pavimento di un ospedale, con il catetere sotto il maglione e la sacca per terra. L’immagine è stata scattata al pronto soccorso dell’ ospedale di Senigallia, dove in sala d’aspetto non c’erano letti. Amoroso, accompagnato lì dalla moglie, era stato costretto a coricarsi per placare i dolori della malattia dopo otto estenuanti ore passate in piedi e chiedendo invano un appoggio al personale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Franco Amoroso, il paziente oncologico che era stato ore a terra in ospedale a Senigallia

La vicenda di Franco Amoroso, paziente trevigiano di 60 anni, ha suscitato grande attenzione.

Un uomo di 60 anni, Franco Amoroso, residente a Senigallia e originario di Treviso, è deceduto dopo aver trascorso ore a terra nel pronto soccorso.

Franco Amoroso, morto il paziente trevigiano costretto a sdraiarsi a terra nel pronto soccorso di Senigallia. La sua foto fece il giro d'ItaliaTREVISO - È morto il paziente trevigiano, Franco Amoroso, 60 anni, colpito da tumore al colon, che la settimana scorsa era stato fotografato mentre era stato costretto a ... ilgazzettino.it

Addio a Franco, morto il malato di tumore costretto ad attendere 8 ore a terra in pronto soccorsoIl paziente oncologico, diventato suo malgrado simbolo delle difficoltà del sistema sanitario dopo il caso all’ospedale di Senigallia, è deceduto ieri ... fanpage.it

ULTIME NOTIZIE - Addio a Franco Amoroso: il malato di tumore aveva aspettato 8 ore in pronto soccorso a terra... - facebook.com facebook

È morto Franco Amoroso, il paziente oncologico di 60 anni diventato suo malgrado il simbolo delle criticità della sanità pubblica. Era stato costretto, alcuni giorni fa, a sdraiarsi sul pavimento del pronto soccorso di Senigallia (Ancona) per la mancanza di letti e x.com