È finita tra Bella Hadid e Adan Banuelos il cowboy e addestratore di cavalli al suo fianco da oltre due anni Il video di Amicait

La relazione tra Bella Hadid e Adan Banuelos si è conclusa dopo oltre due anni insieme. La coppia, composta dalla modella e dal cowboy e addestratore di cavalli, ha deciso di separarsi. La notizia arriva attraverso un video pubblicato su Amica.it, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

È finita tra Bella Hadid e Adan Banuelos, il cowboy e addestratore di cavalli al suo fianco da oltre due anni. Secondo i media americani i due si sarebbero detti addio alla fine dell’anno, e Bella in queste settimane si sarebbe impegnata al massimo nel lavoro per superare il momento difficile. Bella Hadid e Adan Banuelos si sono lasciati. Ad annunciare la rottura è stato Entertainment Tonight, cui una fonte ha riferito che « Bella sta facendo del suo meglio per restare positiva e distrarsi. Si sta tenendo occupata con il lavoro e passa molto tempo con gli amici più cari. Sta ancora processando l’accaduto, perché è stata una relazione molto importante e seria». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - È finita tra Bella Hadid e Adan Banuelos, il cowboy e addestratore di cavalli al suo fianco da oltre due anni. Il video di Amica.it

Approfondimenti su Bella Hadid

Dopo due anni di relazione, Bella Hadid e Adan Banuelos si sono lasciati.

Bella Hadid sta affrontando la fine della sua relazione con Adan Banuelos.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bella Hadid

Bella Hadid e Adan Banuelos si sono lasciati dopo due anni: rottura tumultuosaLe indiscrezioni delle ultime ore stanno scrivendo la parola fine alla storia d’amore tra Bella Hadid e Adan Banuelos, il cowboy con cui la top model aveva iniziato una nuova vita in Texas. Dopo due ... dilei.it

Sono scioccata dal fatto che le persone continuino a sostenere questa azienda. È imbarazzante: Bella Hadid contro Dolce e Gabbana per la sfilata non inclusivaLa top model critica il brand italiano per il casting di modelli tutti bianchi nella sfilata Uomo Autunno-Inverno 2026/27 ... ilfattoquotidiano.it

Bella Hadid osa un look incredibile in pelliccia e jeans! - facebook.com facebook