È finita tra Bella Hadid e Adan Banuelos il cowboy e addestratore di cavalli al suo fianco da oltre due anni Il video di Amicait
La relazione tra Bella Hadid e Adan Banuelos si è conclusa dopo oltre due anni insieme. La coppia, composta dalla modella e dal cowboy e addestratore di cavalli, ha deciso di separarsi. La notizia arriva attraverso un video pubblicato su Amica.it, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.
È finita tra Bella Hadid e Adan Banuelos, il cowboy e addestratore di cavalli al suo fianco da oltre due anni. Secondo i media americani i due si sarebbero detti addio alla fine dell’anno, e Bella in queste settimane si sarebbe impegnata al massimo nel lavoro per superare il momento difficile. Bella Hadid e Adan Banuelos si sono lasciati. Ad annunciare la rottura è stato Entertainment Tonight, cui una fonte ha riferito che « Bella sta facendo del suo meglio per restare positiva e distrarsi. Si sta tenendo occupata con il lavoro e passa molto tempo con gli amici più cari. Sta ancora processando l’accaduto, perché è stata una relazione molto importante e seria». 🔗 Leggi su Amica.it
