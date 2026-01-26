Bella Hadid Natalie Portman e le star contro l’ICE di Trump | Quanto potrà sopportare ancora l’America? Non possiamo più ignorare questa violenza
In risposta alle recenti tragedie legate all'ICE negli Stati Uniti, molte figure pubbliche dello spettacolo hanno espresso il loro dissenso. La crescente protesta evidenzia una crisi di sensibilità e di consenso rispetto alle politiche di immigrazione adottate dal governo americano. Questo fenomeno riflette un dibattito aperto sulla gestione dei diritti umani e sulla sostenibilità di tali pratiche in un paese che si definisce democratico.
«Aboliamo l'ICE. Quanto ancora potrà sopportare l'America. Ci sono così tanti cambiamenti che devono avvenire all'interno dell'Ufficio Immigrazione e Dogana degli Stati Uniti e nella morale che l'amministrazione americana deve sostenere. Questo è un comportamento scandaloso, pericoloso, da film dell'orrore» ha scritto Bella Hadid in un lungo post Instagram in cui raccoglie dati e articoli sulla violenza dell'ICE. Dalla detenzione del bambino di 5 anni, Liam Ramos, detenuto dall'ICE all'inizio della settimana, fino ai numeri della violenza: dall'autunno 2025, il DHS sostiene che oltre 4. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Minneapolis, Natalie Portman condanna l'ICE: "Impossibile ignorare, è un momento terribile"Natalie Portman ha espresso la propria condanna verso l’ICE e l’amministrazione Trump in seguito alla morte di due cittadini statunitensi, Renee Good e Alex Pretti, per mano degli agenti federali.
Natalie Portman e Olivia Wilde si schierano contro gli agenti federali dell'ICE: "Stanno uccidendo le persone"Natalie Portman e Olivia Wilde hanno espresso preoccupazione per le azioni degli agenti ICE, definendole responsabili di morti e ingiustizie.
