In risposta alle recenti tragedie legate all'ICE negli Stati Uniti, molte figure pubbliche dello spettacolo hanno espresso il loro dissenso. La crescente protesta evidenzia una crisi di sensibilità e di consenso rispetto alle politiche di immigrazione adottate dal governo americano. Questo fenomeno riflette un dibattito aperto sulla gestione dei diritti umani e sulla sostenibilità di tali pratiche in un paese che si definisce democratico.

«Aboliamo l'ICE. Quanto ancora potrà sopportare l'America. Ci sono così tanti cambiamenti che devono avvenire all'interno dell'Ufficio Immigrazione e Dogana degli Stati Uniti e nella morale che l'amministrazione americana deve sostenere. Questo è un comportamento scandaloso, pericoloso, da film dell'orrore» ha scritto Bella Hadid in un lungo post Instagram in cui raccoglie dati e articoli sulla violenza dell'ICE. Dalla detenzione del bambino di 5 anni, Liam Ramos, detenuto dall'ICE all'inizio della settimana, fino ai numeri della violenza: dall'autunno 2025, il DHS sostiene che oltre 4. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bella Hadid, Natalie Portman e le star contro l’ICE di Trump: «Quanto potrà sopportare ancora l’America? Non possiamo più ignorare questa violenza»

Minneapolis, Natalie Portman condanna l'ICE: "Impossibile ignorare, è un momento terribile"Natalie Portman ha espresso la propria condanna verso l’ICE e l’amministrazione Trump in seguito alla morte di due cittadini statunitensi, Renee Good e Alex Pretti, per mano degli agenti federali.

Natalie Portman e Olivia Wilde si schierano contro gli agenti federali dell'ICE: "Stanno uccidendo le persone"Natalie Portman e Olivia Wilde hanno espresso preoccupazione per le azioni degli agenti ICE, definendole responsabili di morti e ingiustizie.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Lo stile di moda adatto a ogni donna: se non sai come vestirti, guarda l'attrice Natalie Portman; Questo gioiello, un tempo ritenuto riservato alle nonne, torna di moda questa stagione.

Bella Hadid osa un look incredibile in pelliccia e jeans! facebook