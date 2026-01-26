Natalie Portman contro gli Oscar 2026 | Snobbate le registe c’è ancora molto lavoro da fare

Natalie Portman sottolinea le criticità delle scelte dell'Academy in vista degli Oscar 2026, evidenziando la mancanza di riconoscimenti alle registe. L'attrice, candidata ai Razzie Award per la sua interpretazione in Fountain of Youth – L'eterna giovinezza, invita a riflettere sulle disparità di genere nel settore cinematografico e sulla necessità di un cambiamento più equo.

L'attrice, quest'anno candidata ai Razzie Award per la peggior performance in Fountain of Youth - L'eterna giovinezza, ha criticato le scelte dell'Academy. Ospite del Sundance Film Festival a Park City, nello Utah, per promuovere il suo nuovo film The Gallerist, Natalie Portman non ha nascosto la propria frustrazione per la penuria di registe tra le candidature degli Oscar, annunciate qualche giorno fa. L'attrice quest'anno non figura tra i candidati agli Oscar, bensì al loro goliardico opposto, i Razzie Award, per la sua performance, considerata non proprio eccelsa, in Fountain of Youth - L'eterna giovinezza, diretto da Guy Ritchie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Natalie Portman e Olivia Wilde si schierano contro gli agenti federali dell'ICE: "Stanno uccidendo le persone"Natalie Portman e Olivia Wilde hanno espresso preoccupazione per le azioni degli agenti ICE, definendole responsabili di morti e ingiustizie.

