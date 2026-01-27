Due per 1000 ai partiti | scelgono in pochi 5,2% ma vale 32,6 milioni PD e FdI in testa

Nel 2026, solo il 5,2% degli italiani destina il 2 per mille ai partiti, equivalenti a circa 32,6 milioni di euro. Sebbene siano cifre contenute rispetto alla totalità della finanza pubblica, i dati evidenziano le preferenze politiche e le caratteristiche sociali degli elettori italiani. Un'analisi che permette di comprendere meglio il rapporto tra cittadini e rappresentanza politica nel contesto attuale.

Roma, 27 gennaio 2026 - Nel “borsellino” del 2 per mille di Irpef ai partiti finiscono cifre relativamente piccole rispetto ai grandi flussi della finanza pubblica, ma i dati del Mef raccontano molto di partecipazione, geografia politica e profili sociali dell’elettorato. Quanto vale oggi il 2 per mille (e quanti lo scelgono davvero). Per le dichiarazioni 2025 (redditi 2024) il gettito complessivo ripartito tra i partiti arriva a 32.584.199 euro. Le scelte valide sono 2.216.663: sembrano tante, ma in realtà rappresentano solo il 5,21% del totale contribuenti indicato in tabella (42.570.078, dato “per memoria”). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Due per 1000 ai partiti: scelgono in pochi (5,2%), ma vale 32,6 milioni. PD e FdI in testa Approfondimenti su Partiti Politici Con il 2 per mille i partiti incassano 32,5 milioni: ecco la classifica. In testa il Pd, segue Fdi Nel 2025, oltre due milioni di contribuenti hanno destinato il 2 per mille ai partiti, contribuendo con circa 32,5 milioni di euro. Nuovo Consiglio regionale verso il debutto, i partiti scelgono i capigruppo: per il Pd eletto Minerva Il nuovo Consiglio regionale si avvicina al suo debutto, con i partiti che stanno definendo i capigruppo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Partiti Politici Argomenti discussi: Abbandono dei rifiuti, due sanzioni da 1000 euro ciascuna; Futsal EURO 2026: chi è già ai quarti di finale? Chi può qualificarsi?; Bonus con la Legge di Bilancio 2026; Allianz Milano–Lube, Reggers contro Nikolov: al Cloud una domenica da big. Milano, sparatoria alla stazione: morto un 20enne – I colpi sarebbero partiti da due poliziotti - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.