Nel 2025, oltre due milioni di contribuenti hanno destinato il 2 per mille ai partiti, contribuendo con circa 32,5 milioni di euro. La classifica vede in testa il Pd, seguito da Fdi, evidenziando le preferenze degli italiani nelle dichiarazioni dei redditi. Questa modalità di finanziamento rappresenta un sostegno importante per le attività politiche e il loro funzionamento.

Nelle dichiarazioni dei redditi 2025, poco più di due milioni di contribuenti hanno scelto di destinare il due per mille ai partiti politici per una cifra complessiva di 32,5 milioni. Una cifra in aumento sull’anno precedente, quando erano stati spartiti 29,8 milioni di euro. Emerge dalla ripartizione del gettito derivante dal due per mille dell’Irpef resa nota dal ministero dell’Economia. Nel dettaglio sono 2.216.663 i contribuenti che hanno fatto questa scelta (pari al 5,21% del totale), per un totale di 32.584.199 euro complessivi. Il dato è in crescita, visto che nel 2024 erano stati 2.053. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Con il 2 per mille i partiti incassano 32,5 milioni: ecco la classifica. In testa il Pd, segue Fdi

I sondaggi politici del 2026 mostrano un avvio stabile per i principali partiti italiani.

Secondo l'ultimo sondaggio Porta a Porta, Fratelli d'Italia si conferma in testa con il 30,5%, in leggero aumento rispetto a novembre.

