Agricoltura digitale Confai | centrale il ruolo degli agromeccanici

“Le riflessioni pubblicate nell’ultimo numero di PianetaPsr   da parte del CREA confermano una tendenza ormai evidente: l’agricoltura europea sta entrando in una fase in cui digitalizzazione, dati e tecnologie intelligenti non sono più elementi accessori, ma leve strutturali per la competitività e la sostenibilità del settore”; è quanto afferma  Leonardo Bolis, presidente di Confai Lombardia e Confai Bergamo, aderenti a CAI Agromec, commentando una recente analisi pubblicata da Carlo Bisaglia del CREA-IT sulla rivista specializzata della Rete Nazionale della Pac. Secondo Confai, il quadro delineato offre uno spunto importante per valutare come la transizione digitale possa diventare un’opportunità reale per le imprese agricole, a condizione che sia accompagnata da adeguate competenze e da una governance responsabile dei processi produttivi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

