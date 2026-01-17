Dove vedere in tv Italia-Ungheria Europei pallamano 2026 | orario programma streaming
Per seguire Italia-Ungheria, match degli Europei di pallamano 2026, scopri orario, programma e modalità di streaming. Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Islanda, la partita rappresenta un’importante occasione per gli azzurri di confermare le proprie ambizioni. Di seguito tutte le informazioni utili per assistere all’incontro in diretta televisiva o online.
Dopo aver perso nettamente al debutto con l’Islanda, è già arrivato il momento della resa dei conti per l’ Italia ai Campionati Europei di pallamano 2026. Gli azzurri torneranno in campo domenica 18 gennaio contro l’ Ungheria sempre alla Kristianstad Arena di Kristianstad (in Svezia) per il secondo match del gruppo F con la consapevolezza di essere ad un passo dall’eliminazione. Una nuova sconfitta escluderebbe di fatto la squadra italiana dalla lotta per il passaggio del turno, mentre in caso di pareggio o vittoria ci sarebbe ancora la possibilità di avanzare alla seconda fase del torneo (riservata alle prime due classificate di ogni raggruppamento). 🔗 Leggi su Oasport.it
