Dove vedere in tv Italia-Portogallo Europei calcio a 5 2026 | orario programma streaming

Per seguire Italia-Portogallo degli Europei di calcio a 5 2026, in programma sabato 24 gennaio alle 14:30, è possibile guardare la partita in diretta TV e streaming. L’incontro rappresenta l’esordio della Nazionale italiana nel torneo. Di seguito, le modalità di visione, il programma e gli eventuali canali dedicati, per consentire agli appassionati di seguire l’evento con comodità e chiarezza.

Sabato 24 gennaio alle ore 14:30 la Nazionale italiana di calcio a 5 farà il proprio esordio negli Europei 2026. Azzurri inseriti nel Gruppo D, affronteranno nella prima giornata del proprio girone il Portogallo in un confronto molto difficile. Alla Stozice Arena di Lubiana (Slovenia), su un parquet che già nel 2018 aveva ospitato la fase finale della rassegna continentale, la selezione allenata dal Salvo Samperi vorrà fare bene. Anzitutto, si vorrà puntare al passaggio di turno. Il format della competizione prevede che le 16 squadre qualificate suddivise in quattro raggruppamenti da quattro conquistino la qualificazione alle sfide a eliminazione diretta con i primi due posti di ciascun girone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Portogallo, Europei calcio a 5 2026: orario, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Portogallo, Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orario quarti, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Polonia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Lazio-Como, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere Lazio-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Dove vedere Bologna-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario; Australian Open: dove vedere le gare di oggi in tv e streaming. Champions League, dove vedere le partite di Juve e Atalanta oggi in TV: orari e canaliJuventus-Benfica e Atalanta-Athletic Bilbao sono le partite di Champions che le italiane giocano oggi alle 21. Bianconeri in diretta tv e in esclusiva su Amazon Prime Video, bergamaschi su Sky e NOW. fanpage.it Juventus-Benfica, dove vedere la partita di Champions League in tv e streamingOggi alle 21 appuntamento con Juve-Benfica: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky S ... sport.sky.it " " non è solo un titolo: è un modo di vedere il Paese che va oltre le cartoline e le tappe turistiche, per cogliere voci nascoste, memorie urbane e paesaggi interiori. In queste pagine, l'Italia emerge come luogo di storia, emozione e pr - facebook.com facebook Fortissima tempesta solare in corso: le probabilità di vedere l’aurora boreale in Italia oggi 20 gennaio x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.