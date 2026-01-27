L’accordo tra Aston Villa e Douglas Luiz è stato finalizzato, con il giocatore che tornerà in squadra fino a giugno. La Juventus, proprietaria del cartellino, ha dato il via libera, segnando la fine dell’esperienza al Nottingham Forest. Questa operazione permette a Luiz di riappropriarsi di un ruolo stabile e di contribuire alla continuità della squadra nel prosieguo della stagione.

Douglas Luiz tornerà all’ Aston Villa fino al termine della stagione: l’operazione è stata definita nelle ultime ore con il via libera della Juventus, proprietaria del cartellino, e chiude anticipatamente l’esperienza del centrocampista brasiliano al Nottingham Forest, dove non è riuscito a trovare continuità. Il trasferimento avverrà in prestito secco fino a giugno, con l’obiettivo di rilanciare il giocatore in un ambiente che conosce e che lo aveva valorizzato per cinque stagioni. Il ritorno a Birmingham diventa realtà. La pista era emersa con insistenza e ora ha trovato conferma. L’Aston Villa ha chiuso l’accordo per riabbracciare Douglas Luiz, che rientra nel club dove aveva espresso il suo rendimento migliore in Premier League. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Douglas Luiz torna all’Aston Villa: accordo chiuso fino a giugno

